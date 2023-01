Corrida cross country de 6k acontece dia 22 no Parque Ecológico

Poços de Caldas, MG – No dia 22 deste mês acontece a Corrida Avulsa Cross Country Amador 6 km no Parque Ecológico da Zona Sul. A prova será disputada nas categorias masculino e feminino, com largada às 8h.

A inscrição custa R$ 30 e pode ser feita na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (rua São José, 345, Country Club, ao lado do Samu). Haverá medalhas a todos os participantes e troféus aos cinco primeiros colocados das duas categorias.

A corrida acontece paralelamente ao Campeonato Sul-mineiro de Cross Country e tem apoio Federação Mineira de Atletismo, da Confederação Brasileira de Atletismo e do Atletismo Sul-americano. O objetivo da corrida avulsa é divulgar a modalidade esportiva entre os atletas locais.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3697-2082.