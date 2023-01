Guarda Civil Municipal apreende autores de pichação no fim de semana

Poços de Caldas, MG – Neste fim de semana a Guarda Civil Municipal flagrou pichações na área central de Poços de Caldas, foram apreendidos os materiais usados para o delito, além de 2 pessoas e 01 menor.

Segundo a GCM, a Central de Operações recebeu denúncia anônima que algumas pessoas estavam pichando vários locais na rua Paraíba. De imediato, as equipes que patrulhavam a área central se deslocaram para o local, onde foram notadas várias pichações em prédios particulares, além de algumas colunas do teleférico, porém não foram encontrados no momento.

Ao realizar rastreamento, foram localizados na Praça Brasil (Praça das Rosas), mais pichações na estátua em homenagem a Mauro Ramos de Oliveira e dois parquímetros da empresa responsável pela zona azul.

Ao serem abordados foi encontrado, rolos de pintura, sprays de tinta e misturas utilizadas para pintura de pisos.

Duas pessoas foram presas, além de uma menor de idade, apreendida pelo ato infracional análogo, com agravante por Dano a Patrimônio Histórico (Lei 9.606) sendo encaminhados até a UPA e após para a Delegacia, onde permaneceram a disposição do delegado de plantão. A ocorrência é encaminhada para a Procuradoria do município para o ressarcimento dos danos causados no patrimônio público.