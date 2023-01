Homem morre em acidente na BR 146

Guaxupé, MG – Um homem de 42 anos morreu nesta terça-feira (10) após sofrer um acidente no quilômetro 415 da BR 146, em Guaxupé. Ele dirigia um Caminhão Ford/Cargo 2626, branco, transportando milho em grãos momento que ao realizar uma curva a esquerda, perdeu o controle da direção. O caminhão saiu da pista e capotou. O acidente aconteceu no trecho conhecido como descida da Serra de São Pedro e o motorista, morador da cidade de Mococa/SP, veio a óbito no local. O Corpo de Bombeiros esteve no local e fez a remoção do corpo das ferragens. A perícia técnica compareceu e realizou os trabalhos de praxe.