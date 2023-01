Idosos morrem soterrados após desmoronamento de encosta na zona rural de Caldas-MG

Caldas, MG – Um casal de idosos faleceu após um barranco desabar por cima da residência deles nesta terça-feira (10), na madrugada, na zona rural de Caldas-MG. Segundo os Bombeiros, um neto, de 16 anos, estava com eles e foi resgatado com ferimentos leves.

Na casa localizada no bairro de Santana de Caldas estava Antônio Messias do Amaral, de 70 anos, e Maria de Lourdes Amaral, de 66 anos. Na chegada da Polícia Militar ao local, a população local já havia retirado os idosos dos escombros. O Samu de Santa Rita de Caldas constatou o óbito do casal.

A perícia foi acionada para guardar a cena do acidente, juntamente com a Polícia Militar para resguarda o local do acidente. A guarnição do Corpo de Bombeiros solicitou que Defesa Civil estivesse presente para vistoria e se existe risco real de novos desmoronamentos de terra. O local do acidente permaneceu interditado.

Segundo o serviço funerário local, os corpos foram levados para o IML de Poços de Caldas-MG e seu sepultamento ocorrerá no distrito de Santana de Caldas.