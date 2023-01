Menor é apreendido pela PM por tráfico e possível receptação de moto

Poços de Caldas, MG- Durante patrulhamento na Avenida Antônio Carlos, Cascatinha, a Polícia Militar avistou uma motocicleta que estava estacionada em cima da calçada e encostada em uma parede.

De imediato os policiais consultaram a placa do veículo, porém, a mesma não foi localizada no sistema. A moto também estava com o número do chassi raspado. Pouco depois um estudante de 15 anos compareceu ao local e relatou aos policiais militares que ele era o proprietário da moto. Disse que havia adquirido a mesma pelo valor de R $2.000,00 (Dois mil reais) de um indivíduo, porém não soube dar detalhes de quem seria esta pessoa. Foi dada voz de apreensão por ato infracional ao menor e o veículo foi apreendido e removido ao pátio credenciado. Depois disto a guarnição da PM se deslocou até a residência do menor, sendo feito contato com sua avó, que juntamente com o menor franquearam a entrada na residência. No quarto do menor, dentro de uma gaveta, foram encontradas seis pedras de crack. O material foi apreendido e o menor conduzido para Upa e depois para a delegacia de polícia.