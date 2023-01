PRF pede para caminhoneiros evitarem trecho em Senador José Bento

Poços de Caldas, MG – A Polícia Rodoviária Federal emitiu uma nota nesta terça-feira,10, alertando caminhoneiros sobre o trajeto para chegar até Poços de Caldas evitando trecho em Senador José Bento. “Com o bloqueio da BR 459 alguns veículos de carga, no deslocamento de Pouso Alegre para Poços de Caldas, estão tentando utilizar uma rota alternativa passando por Senador José Bento. Ocorre que este desvio também está inoperante. Existe sinalização na rodovia informando sobre o bloqueio, contudo em virtude deste desvio ter sido utilizado no passado, os motoristas têm ignorado os avisos.

Assim pedimos apoio no sentido de divulgar essa informação a fim de evitar tráfego pesado pelas estradas rurais do município de Senador José Bento, perda de tempo e custos adicionais aos transportadores”, diz a nota. A PRF destaca que a melhor rota para deslocamento de Pouso Alegre para Poços de Caldas, enquanto houver o bloqueio, continua sendo pela MG 179 até Machado e depois BR 267 até Poços.

As máquinas trabalham no local, contudo não há como precisar o horário de sua desobstrução, uma vez que há continuidade das chuvas no local, o que eleva o risco de nova movimentação do terreno.