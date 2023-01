Previsão do tempo para esta terça-feira, 10

Poços de Caldas

O tempo em Poços de Caldas nesta terça-feira, 10 será nublado com chuvas no decorrer do período. Temperatura máxima pode chegar a 22 graus. Previsão de quantidade de chuvas é de 25 mm.

Minas Gerais

Terça-feira (10/1) com muita nebulosidade, momentos de mormaço ou abertura de sol, seguidos de pancadas de chuva em grande parte de Minas Gerais.



Áreas de instabilidade persistem atuando sobre o Brasil Central e Sudeste, mantendo grande nebulosidade e condições favoráveis para pancadas de chuva ao longo do dia, principalmente nas regiões Centro-Sul e Oeste mineiro.