Bailarina de Santa Rita do Sapucaí encanta jurados no ‘America’s Got Talent’

Poços de Caldas, MG – A mineira Vitória Bueno, de 18 anos, encantou a todos os jurados, espectadores e telespectadores no ‘America’s Got Talent: All-Star’ na final da última semana. O programa internacional foi destacado nas redes sociais da bailarina na última terça-feira (10) e nas publicações ela diz ter realizado um sonho e está grata pela experiência vivida no programa.

Vitória nasceu com má formação congênita e sem os dois braços. Sem eles, a bailarina aprendeu a utilizar os pés para todas as atividades do dia a dia.

Inicialmente ela conversou com os jurados por meio de uma intérprete, mas que na realidade é a professora da bailarina. Mayara Falsarella acompanha Vitória desde os 5 anos e é uma de suas grandes incentivadoras na dança.

Em sua apresentação a bailarina mineira parece flutuar nos movimentos. No palco ela emociona a todos com a leveza e delicadeza. Foi isso que fez todos os jurados se encantarem e aplaudirem de pé ao final da apresentação.

O ‘America’s Got Talent: All-Star’ reúne os melhores participantes de todas as edições anteriores do programa. Vitória foi convidada a participar após ter ficado em 2º lugar na franquia alemã do programa. Apesar de ter emocionado e encantado os jurados com sua apresentação, a bailarina brasileira ficou em terceiro lugar e não se classificou para a próxima fase, uma vez que apenas o primeiro colocado foi classificado.

“Deu tudo certo. Não ganhei, mas fiquei em segundo lugar com 20% dos votos. Quem podia votar eram apenas os moradores da Alemanha. Eu nem acreditei. Num outro país, as pessoas nem me conheciam e já foi uma grande vitória ter ficado em segundo lugar, uma grande realização, um momento que vai ficar guardado na memória”.

Assista a apresentação de Vitória Bueno.