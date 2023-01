Homem furta celular em Andradas e acaba preso

Andradas, MG – Uma mulher de 63 anos teve seu celular furtado em Andradas. A Polícia Militar agiu rápido, recuperou o aparelho e prendeu o autor, um homem de 24 anos.

A PM foi acionada a comparecer no terminal rodoviário, onde havia uma vítima de furto de celular. Ela relatou que por volta das 10h50, encontrava-se em sua residência, localizada no bairro Jardim Mantiqueira, quando foi chamada no portão. Ela disse que não saiu para ver quem era a pessoa, porém, uma hora depois deste acontecimento percebeu que seu aparelho de celular, o qual estava em cima do sofá, havia desaparecido. O marido da vítima olhou as câmeras de monitoramento da residência e pelas imagens verificou um indivíduo entrando em sua residência e saindo do local alguns minutos após os fatos.

Segundo a vítima, o rapaz identificado é velho conhecido e que frequentemente passa pelo local.

O marido da vítima pegou seu carro e saiu pelas ruas da cidade à procura do autor do furto. Como já tinha visto o mesmo pelas câmeras de segurança, ele sabia que o suspeito trajava camisa estampada, bermuda escura e estava com o cabelo pintado de laranja. O mesmo também é conhecido no meio policial. A PM iniciou rastreamentos e o suspeito foi localizado em sua residência. Ao ser abordado foi dada voz de prisão em flagrante delito e o material furtado foi apreendido.