Mulher tem bolsa furtada em bar e polícia prende o suspeito

Andradas, MG – A Polícia Militar recebeu informações via 190 dando conta que em um bar localizado no centro de Andradas uma mulher havia

tido sua bolsa furtada. A mesma continha dinheiro, objetos pessoais e um celular. Para os policiais ela descreveu o autor como um homem negro e que trajava boné preto, camisa de cor rosa e calça jeans. De posse dessa informação, iniciou-se o rastreamento nas proximidades, sendo um suspeito identificado com uma caixa de papelão em suas mãos, Ele estava com vestimentas e características iguais as descritas pela vítima.

Durante a abordagem a PM localizou dentro da caixa de papelão uma bolsa feminina na cor azul. Ao ser questionado, o autor declarou que havia pego a bolsa da sua namorada, pois ela estava lhe devendo dinheiro.

Em contato com a vítima, esta confirmou ter um relacionamento amoroso com o autor, mas destacou que as brigas são constantes. Segundo a mulher, ele se torna agressivo quando ingere bebida alcoólica. Ela disse que acredita que o autor levou sua bolsa para incentivá-la a permanecer no relacionamento. Diante do exposto, o autor foi preso em flagrante delito, encaminhado ao

hospital onde foi assistido pelo médico de plantão e após o registro ele foi apresentado à delegacia de polícia, juntamente com o material furtado