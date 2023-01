Pastor poços-caldense morre em acidente na LMG 179

Poços de Caldas, MG – Renato Pereira da Silva, 60 anos, pastor evangélico, residente em Poços de Caldas morreu nesta quarta-feira, por volta das 17h40 depois que o veículo Sandero que dirigia bateu na lateral de um caminhão. O acidente aconteceu na LMG 179, quilômetro 8, que liga Serrania ao trevo que dá acesso a Machado e Poços de Caldas. O caminhão seguia em direção ao trevo de Machado e acabou sendo atingido pelo carro, que estava sem controle. A força do impacto foi tão forte que arrancou o eixo da roda dianteira do caminhão. Já o carro dirigido pelo pastor ficou com a parte dianteira completamente destruída. A morte do pastor repercutiu rápido em Poços de Caldas e diversas mensagens de solidariedade aos familiares do pastor Renato Pereira.

Esta matéria ainda será atualizada com maiores informações.