PM prende homem por furto de bicicleta

Poços de Caldas, MG – Uma berçarista de 27 anos teve sua bicicleta furtada por um desocupado no bairro residencial Tiradentes. O homem de 27 anos acabou preso pela Polícia Militar.

A prisão aconteceu quando a PM recebeu denúncia de que um homem em atitude suspeita estava no bairro. Durante o patrulhamento os policiais receberam informações de uma testemunha que este indivíduo havia furtado uma bicicleta de cor azul e tomado rumo ao bairro Tiradentes. Os policiais foram informados pela comunidade que o indivíduo teria entrado no Condomínio Sonho Dourado 2. Eles verificaram o sistema de filmagens do condomínio e conseguiram localizar o rapaz e realizar sua prisão do mesmo. Ele assumiu o furto e acabou preso. Antes o rapaz foi encaminhado ao hospital e posteriormente entregue a delegacia de polícia civil.