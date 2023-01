Polícia realiza Operação Anti-Explosão em vários pontos da cidade

Poços de Caldas, MG – Na noite desta terça-feira (10) a Polícia Militar realizou a Operação Anti-Explosão. A ação contou com participação do helicóptero Péguasus e foi realizada em vários pontos da cidade. A operação faz parte de um treinamento para prevenção de explosões em caixas eletrônicos e roubo a bancos. Este trabalho de prevenção acontece frequentemente e quem anda pelo centro da cidade já viu alguns pontos do centro interditados pela PM. Isto acontece pelo menos uma vez por semana e tem o mesmo objetivo.

Fotos – Gerinho Felix