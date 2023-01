Previsão do tempo para esta quarta-feira,11

Poços de Caldas, MG – Nesta quarta-feira, 11, o tempo fica nublado com abertura de sol e chuvas no decorrer do período. Temperatura máxima poderá ficar em 25 graus. O volume de chuva prevista é de 25 mm.

Minas Gerais

A quarta-feira (11/1) será mais um dia de tempo instável com chuva em todo o estado de Minas Gerais. O dia tende a ser chuvoso, a qualquer hora, principalmente nas regiões Sul, Sudeste e Leste.



Nas demais áreas, nebulosidade e pancadas de chuva isoladas.