Projeto “Prepara Gastronomia – Poços de Caldas” será lançado nesta quarta-feira

Poços de Caldas, MG – A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria de Turismo e Sebrae Minas, com o apoio do Circuito Turístico Caminhos Gerais, lançam o programa “Prepara Gastronomia – Poços de Caldas”, nesta quarta-feira (11), na sede da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Poços de Caldas (ACIA) às 10h00.

O PREPARA GASTRONOMIA, é o programa estratégico com diretrizes de atuação do Sebrae Minas para a promoção da gastronomia em Minas Gerais e suporte aos pequenos negócios do segmento de alimentação.

O objetivo geral do projeto PREPARA GASTRONOMIA é auxiliar as pequenas empresas do segmento de alimentação fora do lar para melhorar seus processos de gestão através de treinamentos on-line e presenciais, e prepará-las para a participação no “Festival Gastronômico e Cultural de Poços de Caldas” que acontece ainda em 2023.

Segundo o secretário de Turismo, Ricardo Oliveira, o projeto visa fortalecer o setor: “Um dos principais atrativos turísticos da nossa cidade é a rica gastronomia, notadamente representada pelos diversos restaurantes, bares, cafeterias e demais segmentos similares da categoria, e este projeto visa fomentar e desenvolver o trade gastronômico de Poços de Caldas, por ferramentas de gestão e produtividade aplicadas pelo Sebrae Minas.” Oliveira, ressalta ainda a importante parceria com o Circuito Turísticos Caminhos Gerais, que possibilitou a vinda do projeto para a cidade.

O programa será apresentado e as empresas interessadas que vão poder participar por edital que será lançado no dia do evento.

Mais informações na Secretaria de Turismo pelo telefone (35) 3697-2300 e Sebrae (35)3722 -3352

Serviço

Prepara Gastronomia – Poços de Caldas

Data: quarta-feira, 11 de janeiro – 10H00

Local: Sede da Associação Comercial (ACIA)

Rua Prefeito Chagas n.º 459, Centro, 3º andar.