Rovilson Ribeiro toma posse para mais um mandato como presidente da Caldense

Poços de Caldas, MG – Rovilson Jesus Ribeiro será presidente da Caldense por mais dois anos. Ele tomou posse na noite de ontem em cerimônia reservada para diretoria e conselheiros. A diretoria executiva da Associação Atlética Caldense foi eleita em setembro com 84,28% dos votos. Também foram empossados e diplomados os integrantes do conselho fiscal, secretários, tesoureiros, assessores e diretores de cada departamento.

A diretoria executiva empossada é liderada pelo presidente Rovilson Jesus Ribeiro, que foi reeleito e inicia seu terceiro mandato. Luís Fernando Soares é o 1º vice-presidente e Luiz Carlos Pioli o 2º vice-presidente. Pela primeira vez na história do clube a Caldense irá contar com dois presidentes de honra, o Prefeito Municipal Sérgio Azevedo e Antônio Bento Gonçalves.

Durante o discurso de posse, o presidente reeleito da Caldense, Rovilson Ribeiro, fez um balanço da sua gestão de 2021/2022. Ele destacou que um novo bar deve ser construído no setor das piscinas e também a necessidade de um salão para eventos sociais, porém, ele reconheceu que esta obra será mais demorada e precisa de um planejamento bem feito.

“Se a Caldense está firme e forte é por conta de pessoas que vem ao longo dos anos trabalhando e lutando pelo clube. Não canso de dizer sempre que tenho a oportunidade que a Caldense não foi construída agora. Ela foi construída com o trabalho dos presidentes, conselheiros, diretores e funcionários que por aqui passaram. Temos funcionários aqui de muitos anos, pessoas que fazem parte do clube de uma forma intensa. Por isso temos que enaltecer todos. Eu como presidente, sou apenas uma peça que tento conciliar tudo isso, mas depende demais do trabalho dessas pessoas. Agradeço a todos e espero que tenhamos uma boa gestão e iremos trabalhar muito para sempre elevar ainda mais o nome da Caldense” – discursou o presidente.

Rovilson destacou que o próximo mandato será de obras e reformas mas dependências e comemorou a continuidade do trabalho. “Sou muito grato pela confiança, agora é cumprir nossas metas com muita responsabilidade para não trazer nenhum desequilíbrio financeiro.

Ele comentou sobre as dificuldades enfrentadas para colocar o futebol profissional em campo. “A expectativa para o campeonato é muito boa, claro que sempre existe uma preocupação, mas confio no trabalho que está sendo feito pelo Gian Rodrigues”, disse o presidente. Ele comentou ainda sobre o estádio Ronaldão. “Graças a Deus vamos conseguir jogar em Poços de Caldas, o que é muito bom para nosso torcedor e também para a parte econômica do clube que ficaria muito abalada se tivesse que mandar jogos fora de casa”.

Ribeiro ainda destacou a homenagem feita para Antônio Bento Gonçalves, que se tornou presidente de honra da Caldense. “Seo Toninho optou por não participar desta diretoria de forma mais direta. Ele ajuda a Caldense há muitos anos com sua inteligência e com diversas ações. Por se tratar de uma pessoa muito importante para o clube ele foi homenageado como nosso presidente de honra ao lado do nosso prefeito Sérgio Azevedo”, finalizou Rovilson.

Confira a lista de todos os empossados:

DIRETORIA:

ROVILSON JESUS RIBEIRO – PRESIDENTE DO BIÊNIO 2023/2024.

LUIS FERNANDO SOARES – 1º VICE – PRESIDENTE DO BIÊNIO 2023/2024.

LUIZ CARLOS PIOLI – 2º VICE – PRESIDENTE DO BIÊNIO 2023/2024.

SÉRGIO ANTÔNIO DE CARVALHO AZEVEDO – PRESIDENTE DE HONRA DA A. A. CALDENSE

ANTÔNIO BENTO GONÇALVES – PRESIDENTE DE HONRA DA A. A. CALDENSE

CONSELHO FISCAL (Efetivos):

ALEXANDRE SAMPAIO (Presidente do Conselho Fiscal)

SEBASTIÃO CARLOS RABELO

JOSÉ CÁSSIO BRASILEIRO DO CARMO

CONSELHO FISCAL (Suplentes):

FLÁVIO TOGNI LIMA E SILVA

ANTÔNIO LUIZ MOSCA

IVAN LEITE FERREIRA

SECRETÁRIOS/TESOUREIROS

SECRETÁRIO GERAL: RILDO ROBERTO DE C. GONÇALVES

1° SECRETÁRIO: ANTÔNIO VALÉRIO RAMOS

TESOUREIRO GERAL: LUIZ CARLOS PIOLI

1° TESOUREIRO: GUILHERME DOS SANTOS MARTINS

ASSESSORES E DIRETORES:

ASSESSOR DA PRESIDENCIA – OTÁVIO ARAÚJO RIBEIRO

ASSESSOR GERAL DE TÊNIS CAMPO – FILIPE MARTINS DE OLIVEIRA

ASSESSORES DE TÊNIS DE MESA – ALEXANDRE FELIPPE E AMILCAR MANOEL FERRAZ CASELLI NETO

DIRETOR GERAL DE FUTEBOL PROFISSIONAL – LEONARDO MIRANDA PRADO

ASSESSOR DE FUTEBOL PROFISSIONAL – SR. SÉRGIO PEREIRA LEMOS

ASSESSOR DE FUTEBOL AMADOR – SR. ANTÔNIO CARLOS CAVA

DIRETOR GERAL DE FUTEBOL SOCIETY – SR. JIMMY ANGELO RODRIGUES

ASSESSOR DE FUTEBOL SOCIETY – SR. JURACI JOSÉ DE ALMEIDA

ASSESSOR DE FUTEBOL DE SALÃO – MAURÍLIO PEREIRA MELLOTO

ASSESSOR DE SQUASH – FABRICIO FALEIROS SILVA

COORDENADOR DE CRICKET – MATTHEW ROSS FEATHERSTONE

ASSESSOR GERAL DE PETECA – CELSO IWATA FRISON

ASSESSOR DE GINÁSTICA E MUSCULAÇÃO – ALEXANDRE CAGNANI

DIRETOR DE ARTES MARCIAIS – MÁRIO HENRIQUE GÁRCIA

DIRETOR GERAL DAS PISCINAS – SR. ALEXANDRE GHETTI

ASSESSOR DE BARES – RAFAEL MARCONDES RIBEIRO

ASSESSOR GERAL DE PATRIMONIO – JOÃO JESUEL FRANCHI

DIRETOR GERAL DE PROMOÇOES SOCIAS – SR. LUIZ GHETTI JUNIOR

ASSESSOR DE BASQUETE – SR. BRUNO MOLINA LOPES

ASSESSOR DE VOLEIBOL – MARCELO EDUARDO LIMA SALLES

ASSESSOR DA SAUNA FEMININA: LÚCIA SALVINI BEGALLI DE OLIVEIRA RUELAS

ASSESSOR DA SAUNA MASCULINA: ANTÔNIO DONIZETTI PACETTI

ASSESSOR DO DEPARTAMENTO ODONTOLOGICO – SR. OTENIL PEREIRA DE ÁVILA

DIRETOR MEDICO: ANDRÉ ARAÚJO RIBEIRO

ASSESSORES MÉDICOS: ARTENIO ZINCONE E JORGE OSÓRIO DA FONSECA ATERJE