Treinadores são convocados para o Sul-Americano de Cross Country que acontece em Poços de Caldas

Poços de Caldas, MG – A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) convocou quatro treinadores para orientar s seleção nacional na disputa do Campeonato Sul-Americano de Cross Country, que será realizado no dia 22 de janeiro no Parque Ecológico Municipal Jardim Esperança em Poços de Caldas.

Foram chamados Adauto Domingues (SP), Dione D’Agostini Chillemi (PR), Marcos Gomes da Silva (RN) e Sivirino Souza dos Santos (MT). A seleção brasileira contará com 37 atletas (18 mulheres e 19 homens), convocados com base nos resultados obtidos na Copa Brasil Loterias Caixa de Cross Country, realizada no dia 11 de dezembro em Bragança Paulista (SP). No feminino, Jéssica Soares foi convocada para duas provas: 10 km Adulto e 4×2.000 m Misto.

O Sul-Americano de Poços de Caldas servirá como qualificação para todos os atletas do continente para o Campeonato Mundial de Cross, marcado para o dia 18 de fevereiro, em Bathurst, na Austrália.

Os atletas convocados:

10 km Adulto – Feminino

Jéssica Ladeira Soares (FECAM/ASSERCAM-PR)

Maria Lucineida Moreira (Projeto Atletismo Campeão-PE)

Núbia de Oliveira (APA-Petrolina-PE)

Glauciele de Oliveira de Souza (Elite Runners-RJ)

Mirelle Leite (Projeto Atletismo Campeão-PE)

Mary Emannuella da Costa Oliveira (ASPA-PB)

Masculino

Fábio Jesus Correia (SPFC-SP)

Marciel Miranda de Almeida (CARN-RN)

Everton Silva Lima (APA-Petrolina-PE)

Clayton Elias Gomes (ASUFAM-SP)

Valério de Souza Fabiano (GAE-ES)

Juliano de Araújo (CARN-RN)

8 Km Sub-20 – Masculino

João Brenno de Moraes Almeida (ITA-MT)

Vítor Miguel Redlinski (FME Timbó-SC)

Samuel Costa Santana (Atletismo Casa do Garoto de Tupã-SP)

Bernardo Luiz Prior (APA-RS)

Marco Túlio Silva Gonçalves (Praia Clube-MG)

João Pedro Alves (Barra do Garças-MT)

6 Km Sub-20 – Feminino

Gabriela de Freitas Tardivo (IPEC-PR)

Ana Mees Valério (PM São José dos Pinhais-PR)

Helena Mees Valério (PM São José dos Pinhais-PR)

Caroline de Oliveira Gomes (MEM-SP)

Marcella Cocenza Marinelli (Orcampi-SP)

Stefany dos Santos Ribeiro (AASF-BA)

6 km Sub-18 Masculino

Manuel Tsiwario (Barra do Garças-MT)

Júlio César Sousa Ferreira (ASPA-PB)

Adoniram Carey de Oliveira (Jacareí Atletismo-SP)

Gabriel José Padilha Ferraz (SME/Rolândia-PR)

4 km Sub-18 Feminino

Luísa Monteiro de Almeida (Sogipa-RS)

Ewellyn Stefani Pereira de Souza (CARN-RN)

Isabele dos Santos Carlos (Clã Delfos-MG)

Júlia Silva Gonçalves (Barra do Garças-MT)

4×2.000 m Misto

July Ferreira da Silva (AA Paranavaí-PR)

Jéssica Ladeira Soares (FECAM/ASSERCAM-PR)

Letícia Almeida Belo (ABDA-SP)

Jânio Marcos Gonçalves Varjão (Barra do Garças-MT)

Leandro Alves Prates (E.C. Pinheiros-SP)

Victor Hugo Alves Santos (AAARP-SP)

PROGRAMA HORÁRIO

8:00 – 10 Km Adulto Masculino

8:55 – 10 Km Adulto Feminino

9:50 – 6 Km Avulso Masculino e Feminino (*)

10:30 – 8 Km Sub-20 Masculino

11:10 – 6 Km Sub-20 Feminino

11:40 – 6 Km Sub-18 Masculino

12:10 – 4 Km Sub-18 Feminino

12:35 – 4×2.000 m Adulto Misto

