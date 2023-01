20 Empresas poderão participar do projeto “prepara gastronomia – Poços de Caldas”

Poços de Caldas, MG – Foi lançado na manhã desta quarta-feira (11), na sede da Associação Comercial (ACIA), o programa “Prepara Gastronomia – Poços de Caldas”, uma iniciativa da Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria de Turismo e Sebrae Minas, com o apoio do COMTUR – Conselho Municipal de Turismo, do Circuito Turístico Caminhos Gerais, e da ABRE – Associação dos Bares, Restaurantes, Lanchonetes e Similares, que possui o objetivo geral de auxiliar as pequenas empresas do segmento de alimentação fora do lar para melhorar controles internos e trazer melhorias nos processos de gestão através de treinamentos on-line e presenciais.

Poderão participar 20 empresas, onde as mesmas passarão ao longo do ano, por diversos treinamentos de capacitação voltados ao ramo de gastronomia, recebendo todo o suporte por meio dos consultores especializados do Sebrae Minas, visando propiciar melhores resultados financeiros para cada negócio, e ainda prepará-las para a participação no “Festival Gastronômico e Cultural de Poços de Caldas” que acontece ainda em 2023.

O prefeito Sérgio Azevedo, que participou do evento de lançamento, ressaltou que o projeto Prepara Gastronomia – Poços de Caldas vem de encontro com o trabalho que está sendo realizado no desenvolvimento do turismo da cidade. “Acabamos de assinar o contrato de concessão dos pontos turísticos com a empresa CITUR (Circuito Integrado de Turismo Poços de Caldas), que realizará investimentos da ordem de R$ 45 milhões de reais para modernizar os atrativos, causando uma revolução no turismo da cidade nos próximos anos. Hoje em dia, principalmente nos finais de semana, já podemos ver várias filas de clientes a espera de uma mesa nos diversos bares e restaurantes da cidade. Chegou a hora do empresário se preparar e investir ainda mais no setor”, finaliza, Sérgio.

O secretário de turismo, Ricardo Oliveira, destaca que quando um turista escolhe Minas Gerais como destino de viagem, ele logo imagina as delícias que vai encontrar na culinária típica mineira, e Poços de Caldas é destaque no Estado no que diz respeito a comida mineira. “Nosso objetivo é cada vez mais fomentar o setor de gastronomia da cidade para poder acompanhar lado a lado o avanço do trade turístico como um todo”.

A responsável pelo Prepara Gastronomia em todo o Estado, Simone Lopes, analista técnica do Sebrae Minas, especialista em negócios gastronômicos. Simone já aplicou o projeto em outras cidades, e ressaltou a importância do setor na cidade: “A gastronomia de Poços de Caldas é muito rica e ela precisa ser resgatada e contada para toda Minas Gerais e Brasil. É uma oportunidade enorme para as empresas que queiram participar, pois as mesmas terão capacitação e suportes respeitando as características de cada empresa que precisam ser tratadas de forma independente. Queremos ainda deixar um legado para a cidade que é o Festival Gastronômico e Cultural de Poços de Caldas”.

As empresas precisam se enquadrar em algumas exigências para participar do programa, como, por exemplo: ser micro ou pequena empresa, enquadrada como ME ou EPP; Possuir alvará sanitário municipal válido; Possuir pelo menos 3 (três) funcionários fixos; Possuir ponto físico de atendimento ao cliente, não sendo possível a participação de empresas que atuam com o modelo de negócio para o atendimento exclusivo pelo delivery; entre outras.

A Prefeitura publicou o edital que define a participação das empresas no programa Prepara Gastronomia – Poços de Caldas. As inscrições podem ser feitas via formulário on-line. O prazo é até 25 de janeiro.

Mais informações na Secretaria de Turismo pelo telefone (35) 3697-2300 e Sebrae (35)3722 -3352.