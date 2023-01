Após interdição, estrada do Cristo já está liberada

Poços de Caldas, MG – Uma pedra se deslocou e provocou um deslizamento de terra na estrada que leva ao Cristo Redentor na Serra de São Domingos na tarde desta quarta-feira, 11. A estrada precisou ser interditada, já que ainda existe[ia risco de novos deslizamentos. No início da noite a via foi liberada já que as equipes do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil conseguira, fazer a limpeza da área.

Durante o dia, como medida emergencial, a Prefeitura isolou e sinalizou a área para evitar acidentes. Foi necessário o corte de algumas árvores, com risco iminente de queda e limpeza da área.