Caldense contrata mais um reforço, o lateral-esquerdo Alyson Neves

Poços de Caldas, MG – A Veterana apresentou mais um jogador para reforçar a equipe. É o lateral-esquerdo Alyson Neves, de 26 anos, que estava no São Bento de Sorocaba. O jogador já iniciou os treinos com o grupo no Ninho dos Periquitos.

Alyson Vinicius de Almeida Neves nascem na cidade de São Paulo-SP em 05/04/1996 e tem 1,85m. Ao longo da carreira defendeu diversas equipes tradicionais do nordeste, entre elas o Botafogo-PB, Sampaio Corrêa, Atlético-PB, ABC e o Ceará. Também atuou em outras regiões, destaque para as passagens pelo Oeste, Juventude e Água Santa.

“Muito feliz em ter recebido a proposta. Fiquei muito contente com a estrutura do CT, um time que sempre chega forte no Mineiro e vim para somar. Sou um jogador ofensivo, mas também me dedico muito na marcação. Vou me esforçar ao máximo e deixar 100% dentro de campo”, disse Alyson.

A Veterana estreia no Campeonato Mineiro dia 21 de janeiro contra o Atlético na Arena Independência em Belo Horizonte às 16h30. O primeiro jogo em casa da Caldense será dia 28 de janeiro contra o Democrata-GV. Os planos de sócio-torcedor já estão disponíveis e oferecem entrada livre em todos os jogos com mando de campo da Veterana no Campeonato Mineiro 2023, na Copa do Brasil 2023, camiseta exclusiva de torcedor para as 500 primeiras adesões, 10% de desconto em produtos da Caldense na lojinha física do clube e participação em eventos exclusivos.

Tudo isso por taxa única de apenas 120 reais, que pode ser dividida em até três vezes no cartão de crédito. Os planos podem ser feitos presencialmente na lojinha da sede social do clube de segunda à sexta das 9h às 12h e das 14h às 18h ou virtualmente pela central de atendimento do clube no WhatsApp (35) 9 9958-3047.

Renan Muniz

A.A.Caldense