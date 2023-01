Fachada de cine teatro tombado desaba em Itabirito

Na noite desta terça-feira, 10, parte da fachada do Cine Teatro Liz Bastos, antigo Cine Teatro Pax (foto), localizado na Praça Coronel Baeta, Centro, em Itabirito, desabou. Desde outubro de 2022, a Prefeitura de Itabirito realiza obras de revitalização no prédio que é tombado a nível municipal. A previsão do término do processo de restauração é setembro de 2023, quando a cidade de Itabirito completa 100 anos. A Prefeitura Municipal de Itabirito, por meio da Secretaria de Obras e Serviço, confirmou o colapso parcial do mezanino do Cine Teatro. Segundo o executivo, não houve nenhuma vítima e os danos materiais registrados com a queda da estrutura estão sendo avaliados. (Jornal Opinião – Itabirito)

Gás de cozinha pode chegar a R$ 125

A Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor de Uberlândia (Procon) divulgou o resultado da 1ª pesquisa de preços do gás de cozinha de 2023. Conforme levantamento, o valor do botijão de 13kg pode chegar a R$ 125 em alguns estabelecimentos da cidade. A apuração foi feita no dia 6 de janeiro, junto a 125 comércios do município. O menor preço registrado foi de R$ 100 e o maior foi de R$ 125, ambos com valor de entrega incluído. A pesquisa tem o objetivo de fornecer aos consumidores informações precisas e atualizadas sobre os preços do gás de cozinha em Uberlândia. (Diário de Uberlândia – Uberlândia)

Posto de coleta já funciona

Começou a funcionar o serviço de coleta de sangue do Posto Avançado de Coleta Externa (PACE) Hemominas de Varginha. No primeiro dia, foram feitos os atendimentos de 50 candidatos à doação que já tinham sido captados. A princípio, as coletas serão realizadas todas às quartas-feiras, com atendimento a doadores previamente agendados através dos telefones de Captação Hospitalar (99894-7661 / 99948-8979) e o da própria Unidade (3690-2297). (Gazeta de Varginha – Varginha)

Reservatórios atingem 100% da capacidade

O Sistema Paraopeba, que é composto pelos reservatórios Rio Manso, Serra Azul e Vargem das Flores chegou ao nível de 98,9%, segundo monitoramento da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa). Há um mês, em 12 de dezembro, esse índice era de 85,5%. Os reservatórios Rio Manso e Serra Azul atingiram 100% da capacidade. Segundo a Copasa, o nível atual é considerado positivo para o período do ano. (Sabará Notícias – Sabará)

Empresa mobiliza produtores

Um trabalho desenvolvido pela Emater-MG em vários municípios produtores de café de Minas Gerais está contribuindo para que embalagens vazias de agrotóxicos tenham um destino adequado. Estas embalagens, se não tiverem tratamento correto após o uso do produto, podem contaminar o solo e dos cursos d’água, além de colocar em risco a saúde do agricultor e sua família. Desde 2021, a empresa participa do Projeto Campo Limpo, uma ação coordenada pelo Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias (InpEV). (Jornal de Patrocínio – Patrocínio)

Sul de Minas tem 24 cidades em emergência

Vinte e quatro cidades do Sul de Minas já decretaram situação de emergência por causa dos estragos das chuvas que afetam a região. Em todo o estado, são 136 cidades. O decreto de situação de emergência possibilita aos municípios terem acesso a recursos federais de forma facilitada, fazer compras emergenciais sem licitação e ultrapassar as metas fiscais previstas para custear ações de combate à crise. (Diário Regional – Pouso Alegre)

85% da população de JF respondeu o Censo

Em cinco meses de coleta, a pesquisa domiciliar para o Censo 2022 atingiu 85% da população de Juiz de Fora, aponta o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os recenseadores do município, no entanto, não conseguiram realizar a pesquisa em 16.406 residências por não encontrarem os moradores em casa. Além disso, em 2.927 domicílios houve recusa em responder o questionário. Os números foram atualizados pelo instituto na segunda-feira (9), e o prazo para encerrar os trabalhos foi estendido até o final deste mês. A taxa de coleta aumentou 33% em relação ao início de novembro. No total, a expectativa é atender 187.190 domicílios em Juiz de Fora. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

