Minas tem investimento recorde de R$ 274,4 bilhões em 2022

Belo Horizonte, MG – A Invest Minas, agência vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, encerra a gestão 2019-2022 com desempenho histórico na atração de novos negócios. O Estado fechou o período com R$ 274,4 bilhões em investimentos formalizados, 83% a mais do que a meta estabelecida no início da gestão, que era de R$ 150 bilhões, o que contribuiu para geração superior a 630 mil empregos com carteira assinada de janeiro de 2019 a novembro de 2022.

Somente em 2022, foram formalizados 183 empreendimentos com volume total de investimentos de R$ 81,4 bilhões, 80% a mais do que a meta para o ano. Esse foi o segundo melhor desempenho de atração de investimentos da história de Minas, desde 1998, quando essa medição foi iniciada, atrás somente do ano passado, que registrou R$ 104,3 bilhões.

“Mesmo com uma pandemia, que afetou diretamente vários negócios, conseguimos superar as previsões iniciais de atração de investimentos em todos os anos desta gestão. É o resultado de um acerto na política econômica desta gestão e de muito esforço e dedicação da nossa equipe técnica na identificação de oportunidades e na interação entre os vários atores envolvidos para consolidar esses investimentos. E muitos desses investimentos ainda vão impactar positivamente a economia nos próximos anos”, afirma o CEO da Invest Minas, João Paulo Braga.

Entre os acordos fechados nesse fim de ano estão a construção de um complexo industrial têxtil da Arteca, em Pedro Leopoldo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, com investimento previsto de R$ 180 milhões e geração de 600 empregos diretos e indiretos. A primeira fase da unidade deve entrar em operação já no primeiro semestre de 2023.

Outro investimento recente foi o da construção de mais uma unidade do condomínio logístico do grupo Citigate, em Itapeva, Sul de Minas, formalizado em novembro. Serão investidos R$ 110 milhões em um galpão moderno de 55 mil metros quadrados e com previsão de geração de cerca de 500 empregos diretos. Essa será a quarta unidade da empresa na região, que é hoje o principal polo logístico de e-commerce do país. (Agência Minas)