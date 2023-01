Papelaria Art Pel é destaque em matéria do Diário do Comércio de Belo Horizonte

A edição desta quinta-feira (12/01), do Jornal Diário do Comércio de Belo Horizonte, trouxe em sua sessão “ Mineiridade” o sucesso da rede Art Pel, comandada pela família Cioffi há mais 30 anos. Com a aposta em novas estratégias nas redes sociais se tornou o maior canal de papelaria do mundo no Youtube e Tik Tok, segundo a reportagem.

Art Pel quebra paradigmas durante a pior fase da pandemia

Humanizar o relacionamento com cliente foi “pulo do gato”

Cinquenta anos como referência no setor de papelaria no Sul de Minas é apenas parte da explicação para que a papelaria Art Pel, instalada em Poços de Caldas, esteja hoje na série Mineiridade. Há 30 anos na mesma família – os Cioffis -, a rede fez a sua grande virada estratégica durante a pandemia. Fenômeno nas redes sociais – é, atualmente, o maior canal de papelaria do mundo no Youtube e Tik Tok -, teve as suas duas megalojas físicas transformadas em ponto turístico em uma cidade conhecida historicamente como “a cidade dos namorados” e por suas águas termais com propriedades medicinais.

De acordo com o diretor de operações da Art Pel, Pedro Cioffi, o fechamento do comércio em março de 2020, como parte das medidas de combate à Covid-19, foi um momento de desespero. Criar um delivery e ter presença no Instagram não era o suficiente para manter o ritmo dos negócios e a equipe ocupada. “O Instagram era uma ferramenta que utilizávamos de um jeito convencional, mostrando produtos e ofertas. Foi na pandemia que montamos um site, em três meses já estávamos vendendo. Nesse meio tempo, minha irmã, que cuidava das redes sociais, sentiu a necessidade de começar a aparecer nos posts.

Todo mundo queria saber quem era a dona das unhas e da voz. Aí foi a virada de chave: a humanização da marca Art Pel. Conquistamos uma gama de seguidores, os ‘paperloves’. Foi a segunda virada. As pessoas começaram a comprar porque são fãs da papelaria e fãs da Ana Daryma. Vem gente do Brasil inteiro para conhecer a papelaria e ela. Quando recebi a primeira pessoa que chegou aqui dizendo que veio a Poços de Caldas para conhecer a loja, quase caí de costas. Temos fãs até fora do Brasil”, explica Cioffi. A estratégia deu certo. São 3,5 milhões de page views no site por mês, em média. No ano passado, foi criado o Clube de Assinatura da Art Pel. As famosas caixas, que têm até cheirinho próprio, são disputadas. Pela base do clube já passaram mais de 5 mil consumidores. A parceria com marcas de referência é outro ponto fundamental na estratégia da Art Pel.

Nomes como Tilibra, Faber-Castell e Stabilo usam a Art Pel como plataforma de teste e lançamento de produtos e fazem promoções exclusivas para clientes da papelaria. “No mundo da internet, vale a constância. Muita gente começa e não continua. A gente vira a noite, já deixei de ir a festa pra editar vídeo. Tem conteúdo novo todos os dias. Somos ‘fominhas’ por vendas. Queremos estar perto do cliente. Temos que mostrar a funcionalidade do produto com uma mensagem sutil, capaz de gerar desejo. Estudamos muito nosso público, que é formado principalmente por mulheres e crianças. Muitos produtos chegam para a Ana testar e validar se vai dar certo no mercado. Também tem muita papelaria que nos segue para saber as tendências”, destaca. Para perenizar o sucesso, profissionalizar a gestão foi outra decisão tomada pela família que pretende se manter à frente dos negócios ainda por muitas gerações. Hoje cinco membros trabalham diretamente no negócio.

A partir de 2020, a equipe cresceu e foi preciso contratar um editor para os vídeos e uma agência para cuidar do Clube de Assinaturas e todo o marketing do grupo. Embora as consultas sejam constantes, não faz parte dos planos franquear a marca, pelo menos tão cedo. A próxima meta é tornar o clube de assinaturas o maior do Brasil no setor. “Para suportar a demanda, tivemos que crescer e profissionalizar a gestão. A papelaria é uma paixão desde criança e por isso tratamos a estratégia de crescimento com muito cuidado. Temos vontade de abrir filiais, mas, para isso, precisamos formar uma mão de obra de qualidade. Nosso plano agora é fortalecer o que já temos”, completa o diretor de Operações da Art Pel.

