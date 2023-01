Pastor poços-caldense morre em acidente na LMG 179

Poços de Caldas, MG – Renato Pereira da Silva, 59 anos, pastor evangélico, residente em Poços de Caldas, morreu nesta quarta-feira (11), por volta das 17h40 depois que o veículo Sandero que dirigia bateu de frente com um caminhão. O falecimento do pastor repercutiu rápido em Poços de Caldas e diversas mensagens de solidariedade aos familiares ganharam as redes sociais. Até o fechamento desta edição a reportagem não tinha a confirmação dos detalhes do velório e sepultamento. O pastor deixa esposa e filhos.

O acidente

O caminhão era conduzido por W.C.S, 24 anos, morador de Serrania/MG. Ele relatou que conduzia o caminhão VW/8.150, cor branca, pela Rodovia LMG 879, no sentido Serrania/ Machado quando próximo ao quilômetros 5 deparou com veículo Renault Sandero, preto, conduzido pelo pastor Renato, no sentido oposto que invadiu, por motivos ignorados, a contramão de direção, ocasionando a colisão frontal.

O condutor do caminhão foi submetido ao teste de alcoolemia com resultado negativo

A perícia compareceu ao local e após realização de seus trabalhos o caminhão foi liberado ao seu condutor que providenciou a remoção através do acionamento do seguro. O Sandero foi recolhido ao pátio credenciado pelo Detran/MG.