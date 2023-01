Polícia aborda traficantes na zona leste da cidade

Poços de Caldas, MG – Mais uma ocorrência de tráfico de drogas em que a Polícia Militar realiza a prisão de autor. Foi durante a operação desencadeada na zona leste da cidade, local bem conhecido pelo tráfico de drogas. Os militares, ao passarem pela Rua das Perdizes, visualizaram um cidadão que estava na entrada do bosque do Santa Rita em atitude suspeita. Foi realizada a abordagem ao mesmo, sendo encontrados duas porções de substância análoga a crack no bolso direito de sua calça e a quantia de R$28,80 ( vinte e oito reais e oitenta centavos). Após nova denúncia de que um segundo suspeito estaria comercializando drogas no local foi iniciado os trabalhos com o cão farejador e, logo próximo ao local da abordagem, foram encontrados mais duas porções da mesma substância. Já no parque infantil ali existente também foi encontrado 36 porções de substância análogas a crack (crack em pedras), 30 porções de substancia análogas a cocaína, 04 porções de substancia análogas a maconha ( bucha).

Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao autor que foi encaminhado para a Upa em posteriormente para a delegacia de polícia.