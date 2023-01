Previsão do tempo

Poços de Caldas

O tempo em Poços de Caldas continua nublado nesta quinta-feira (12), com previsão de chuvas no decorrer do período. Temperatura máxima deve chegar aos 23 graus. Previsão de volume de chuvas é de 25 mm.

Minas Gerais

Nesta quinta-feira (12), as condições meteorológicas são favoráveis ao tempo instável em todas as regiões do estado de Minas Gerais e ocorrem pancadas de chuva típicas de verão.

Há previsão de chuva forte e volumosa especialmente no Sul, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Oeste de Minas. As temperaturas ficam elevadas e faz calor da ordem de 34°C no Norte e Vale do Jequitinhonha.