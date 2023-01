Ronaldão está bem encaminhado para receber os jogos da Caldense

Poços de Caldas, MG – O Estádio Municipal Doutor Ronaldo Junqueira recebeu na manhã desta quarta-feira (11) a visita de um representante da Federação Mineira de Futebol para vistoriar as instalações do estádio, bem como o andamento das melhorias feitas pela Prefeitura Municipal.

Foi sinalizado que o campo está em boas condições e bem encaminhado para receber os jogos da Caldense. Para deixar o local em alto padrão, funcionários de uma empresa contratada pela FMF iniciaram um trabalho descompactação e areação do gramado. O procedimento consiste em retirar os excessos de terra do local para deixá-lo mais plano e macio, tudo feito com uma máquina específica.

O serviço de descompactação e areação foi concluído nesta quarta, agora os funcionários estão removendo o excesso de terra retirado do subsolo. O serviço deve se estender até o próximo sábado, pois ainda será feita a adubação do gramado, bem como o corte da grama com uma máquina especial chamada de giro zero, para deixar o palco dos jogos da Veterana em perfeitas condições.

A cabine para abrigar os integrantes das delegações visitantes está em fase final de construção e as cabines de imprensa receberam novas divisórias. Também estão sendo providenciados os laudos da Vigilância Sanitária, Polícia Militar, Bombeiros e CREA, tudo também está bem encaminhado. A sala do VAR já foi aprovada e está apta para receber os equipamentos do árbitro de vídeo.

O primeiro jogo em casa da Caldense será dia 28 de janeiro contra o Democrata-GV. Os planos de sócio-torcedor já estão disponíveis e oferecem entrada livre em todos os jogos com mando de campo da Veterana no Campeonato Mineiro 2023, na Copa do Brasil 2023, camiseta exclusiva de torcedor para as 500 primeiras adesões, 10% de desconto em produtos da Caldense na lojinha física do clube e participação em eventos exclusivos. Tudo isso por taxa única de apenas 120 reais, que pode ser dividida em até três vezes no cartão de crédito.

Os planos podem ser feitos presencialmente na lojinha da sede social do clube de segunda à sexta das 9h às 12h e das 14h às 18h ou virtualmente pela central de atendimento do clube no WhatsApp (35) 9 9958-3047. Faça já seu plano e ajude a Veterana a ficar ainda mais forte!

Renan Muniz

A.A.Caldense