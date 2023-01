Centro de Hidrogênio Verde será instalado em Itajubá

A Universidade Federal de Itajubá (Unifei), no Sul de Minas Gerais, vai ganhar, em breve, um Centro de Hidrogênio Verde (CH2V) para testar a aplicação do hidrogênio verde na indústria. O laboratório, que está sendo implantado mediante aportes de 5 milhões de euros, a partir do projeto H2Brasil, que integra a Cooperação Brasil-Alemanha para o Desenvolvimento Sustentável, promete auxiliar empresas, especialmente as mineiras, na adoção do combustível limpo em seus processos produtivos. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

AB repassa R$ 8,7 mi para 22 municípios

A Concessionária AB Nascentes das Gerais repassou cerca de R$8,7 milhões para municípios que são cortados pelo Sistema MG-050/BR-491/BR-265. A quantia é referente ao ISSQN, que incide sobre o valor das tarifas nas praças de pedágio. O repasse foi feito às cidades de Juatuba, Mateus Leme, Itaúna, Igaratinga, Carmo do Cajuru, São Gonçalo do Pará, Divinópolis, São Sebastião do Oeste, Pedra do Indaiá, Formiga, Pains, Córrego Fundo, Pimenta, Piumhi, Capitólio, São João Batista do Glória, Alpinópolis, Passos, Itaú de Minas, Pratápolis, Fortaleza de Minas e São Sebastião do Paraíso. (Folha da Manhã – Passos)

Prefeitura oferece pré-natal odontológico

Cuidar da saúde bucal vai além do cuidado estético, principalmente durante a gestação. Frequentar regularmente o consultório odontológico é fundamental para garantir a saúde bucal da gestante e o desenvolvimento saudável do bebê. Esse acompanhamento dentário chamado de “Pré-natal Odontológico” consiste em dar assistência e conscientizar as gestantes. O atendimento é ofertado na rede de saúde do município de Teófilo Otoni, onde realiza o agendamento odontológico assim que a futura mamãe inicia o atendimento médico pré-natal. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Fabriciano faz campanha para Censo

A Prefeitura de Coronel Fabriciano volta a sensibilizar a população para responder o Censo 2022. Esta semana, o município iniciou uma verdadeira força tarefa para garantir que ninguém fique sem responder os questionários do IBGE. O objetivo é concluir o Censo e evitar a perda de recursos provenientes de repasses da União e Estado, que levam em conta o total da população da cidade. Até o final de janeiro, o trabalho dos recenseadores terá o reforço dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) para voltar aos domicílios que ainda não responderam ao Censo. As visitas também serão realizadas à noite e aos finais de semana (sábados e domingos). (Porta da Cidade – Ipatinga)

Casarão das Artes apresenta exposição artística

Começou a exposição “Quatro Estações” no Casarão das Artes. De acordo com a agente cultural Ana Paula Faustino, é o primeiro projeto dentro do ano de 2023, onde o Casarão abre as portas para a comunidade, artistas e fazedores de artes. “Vamos sempre convidar durante todo ano, quatro artistas que vão fazer suas obras, ter esse espaço de visibilidade e também de apreciação, cada artista tem um modelo de trabalho, de estudo, de pesquisa de traços, então é muito importante a gente contemplar, e por consequência a comunidade, a nossa sociedade ser contemplada também”, detalhou Ana Paula. (Diário de Caratinga – Caratinga)

Cidade oferece aulas gratuitas de xadrez

Alunos de três diferentes bairros de Congonhas tiveram, nos últimos meses, a oportunidade de desenvolverem seu raciocínio e concentração através de aulas gratuitas de xadrez. A Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e Turismo, por meio da Diretoria de Esportes firmou parceria com a Associação Argos e com a Secretaria Municipal de Educação e de Assistência Social, através dos telecentros para levar até aos jovens o projeto Xadrez Mentes Brilhantes. O projeto foi destinado para atender crianças e adolescentes na faixa etária de 6 a 17 anos de idade e, ao todo, houve 112 participantes. (Correio Online – Conselheiro Lafaiete)

Agência prevê normalização do rio Doce

Em função das fortes chuvas que têm provocado inundações, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) realizou a 4ª Reunião da Sala de Acompanhamento da Cheia do Rio Doce. A reunião, aliás, foi solicitada pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce (CBH-Doce). De acordo com a presidenta da Câmara Técnica de Gestão de Eventos Críticos do CBH-Doce, Ariane Kelly, a situação é de prudência. “Mesmo com a tendência de estabilização do nível do rio, chuvas ainda são previstas, caso aconteça, inundações tendem a continuar”, alerta. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

