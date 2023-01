Evento presta homenagem para árbitros de Poços de Caldas

Poços de Caldas, MG – Aconteceu no último sábado (7) nas dependências do Clube Náutico Praia do Sol a festa de confraternização e premiação dos árbitros de Poços de Caldas.

O evento foi promovido pela LPF – Liga Poços-caldense de Futebol e pela AAPC- Associação dos Árbitros de Poços de Caldas, que tem na presidência Carlos Alberto da Silva (Carlinhos) e António Carlos dos Santos (Ceará) respectivamente. O evento reuniu as equipes de arbitragem e suas famílias para um almoço, integrando as famílias dos árbitros, auxiliares e mesários.

O evento teve a presença do Secretário Municipal de Esportes, Fernando Henrique (Pelezinho) e sua família. Em sua fala, ele enalteceu o trabalho das equipes de arbitragem, dizendo da importância dos árbitros em todos os seguimentos esportivos, sobretudo no futebol que tem grande participação no nosso município e região. Pelezinho confirmou que teremos grandes novidades para a Liga no ano de 2023 e que seguirá apoiando ambas as entidades que trabalham em prol do desporto municipal, prestando serviços relevantes no setor.

A diretoria da Liga e da AAPC também estiveram presentes nas pessoas dos diretores Rodrigo Bortolan e Lucimara Siqueira (Baixinha) e também do Assessor SMEL Prof Deusdedit Assis Filho (Dedão).

Os Destaques da Arbitragem no ano de 2022 foram os seguintes: Odeir Estevam, Pedro Albino, Marcos Gabriel , Marcos Freitas, Márcio Tisvum e Antônio Donizetti, Lucimara Siqueira e o professor Deusdedit Assis Filho (Dedão). Dedão destacou em sua fala a importância das equipes de arbitragem como sendo o coração de qualquer evento esportivo. Ele agradeceu o apoio da Prefeitura e Secretaria Municipal de Esportes, ressaltando ainda o apoio do prefeito Sérgio Azevedo, bem como o do Secretário Pelezinho. “Queria também agradecer o apoio incondicional do vereador Wellington “Paulista” que muito tem contribuído na câmara e fora dela para que nossas ações tenham sucesso, todos nós da SMEL, LPF e AAPC. desejamos um 2023 de muita saúde paz e prosperidade a todos”, finalizou Dedão .