Motociclista embriagado se fere em grave acidente na rodovia MG 455

Andradas, MG – O Copom do 29º BPM se deslocou na noite de quinta-feira, 12. até a rodovia MG 455, Km 34, Andradas. No local ocorreu um grave acidente entre uma motocicleta e um veículo de passeio.O carro era dirigido por um homem de 49 anos que seguia sentido Guarulhos a Caldas, momento que acabou surpreendido pela moto conduzida por um rapaz de 28 anos que ia de Andradas para Espírito Santo do Pinhal. Segundo o condutor do carro, o motociclista invadiu sua mão de direção atingindo a lateral dianteira esquerda de seu veículo. O condutor da motocicleta foi socorrido pelo Samu até a Santa Casa de Andradas. Ele sofreu fratura na fíbula e patela lado esquerdo, permanecendo sob os cuidados médicos. O rapaz foi submetido ao teste do etilômetro, sendo aferido o valor de 0,63 Mg/L. Os veículos foram removidos pelo serviço credenciado pelo Detran/MG para a desobstrução e segurança do trânsito.