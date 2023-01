Partage Shopping Poços de Caldas anuncia programação de férias

Poços de Caldas, MG – Para animar as férias escolares o Partage Shopping Poços de Caldas realizará uma série de atividades gratuitas ao longo de todo o mês de janeiro.

A programação terá início neste sábado (14), a partir das 14 horas, com a promoção de brincadeiras antigas, como três marias, bolinha de gude e batata quente. “São atividades recreativas para resgatar tradições e estimular a diversão, a criatividade e a convivência”, comenta Dennison Coelho, superintendente do empreendimento.

As atrações terão continuidade no dia 22, às 16 horas, na praça de alimentação, com a encenação de uma peça teatral inspirada na Patrulha Canina, história sobre filhotes de cachorros que embarcam na missão de salvar os moradores de uma cidade.

Já no dia 28, às 14 horas, os pequenos terão a oportunidade de participar de uma oficina lúdica sobre sustentabilidade. “A ideia é falar sobre meio ambiente de uma forma simples e divertida, levando a garotada a pensar na importância de cuidar e preservar a natureza”, diz Coelho, acrescentando que novas atividades serão anunciadas em breve.

PRAÇA DE EVENTOS

A Praça de Eventos do Partage Shopping Poços de Caldas recebe a atração ‘Aventuras no Egito’, brinquedão inspirado no país que remonta ao tempo dos faraós e que conta com mais de 250 mil bolinhas plásticas coloridas, além de pirâmide inflável, tobogã e outros desafios. O valor pode ser consultado no local.