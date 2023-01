Prefeitura vai retirar outras árvores velhas da avenida João Pinheiro

Poços de Caldas, MG – Neste sábado (14), a Secretaria de Serviços Públicos vai retirar da avenida João Pinheiro outras árvores suscetíveis a queda em caso de chuva forte. Por conta do trabalho, a avenida vai ficar interditada das 7h às 12h, na altura da ponte do cemitério.

Haverá desvios sinalizados para os motoristas que trafegarem nas imediações. Árvores de outros pontos também estão sendo monitoradas.

Na tarde desta sexta-feira (13), a tempestade repentina do horário do almoço derrubou uma árvore na avenida João Pinheiro, na altura da rodoviária, no sentido centro-bairro, e outra no Jardim dos Estados, na rua Comandante João Afonso Junqueira. As duas estão sendo retiradas em ação conjunta do Corpo de Bombeiros, Demutran, Defesa Civil e secretaria de Obras e de Serviços