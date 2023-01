Produção mundial de café foi estimada em 167,2 milhões de sacas de 60kg

Brasília, DF – A previsão total da produção e do consumo de café, em nível mundial, estimados para o período de 12 meses seguidos, especificamente de outubro de 2022 a setembro de 2023, tendem a se manter relativamente estáveis. Assim, neste contexto mundial da cafeicultura, a estimativa prévia da produção total para o período em referência foi calculada em torno de 167,2 milhões de sacas de 60kg, cujo volume físico, se confirmado, representará um ligeiro decréscimo de 2,1%, se comparado com as 170,83 milhões de sacas colhidas nos dozes meses compreendidos no período de outubro de 2021 a setembro de 2022.

Em contrapartida, o consumo mundial de café deverá atingir o equivalente a 170,3 milhões de sacas de café de 60kg, desempenho que representará um ligeiro crescimento de 3,3%, na mesma base comparativa anterior, haja vista que o período anterior teve um consumo global de 164,9 milhões de sacas. Dessa forma, o consumo mundial de café, caso tal dado se confirme, deverá suplantar o volume total da produção em aproximadamente 3,1 milhões de sacas de outubro de 2022 a setembro de 2023.