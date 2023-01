Zona Leste recebe projeto Viola e Acordeon no domingo

Poços de Caldas, MG – Os músicos Anderson Martins e Milton Leite começaram o ano com uma série de shows gratuitos em vários locais da cidade. No domingo (15), haverá apresentações na Casa de Passagem São Francisco, às 11h, e também no CEU da Zona Leste, às 15h30.

A apresentação na Casa de Passagem São Francisco estava originalmente marcada para dezembro, mas teve a data alterada por causa da chuva.

O repertório da dupla inclui músicas regionais, samba, pop rock e MPB, além de canções autorais na viola e no acordeom. O projeto cultural é viabilizado com patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura e tem produção da Carvalho Agência Cultural.

Quem quiser saber mais sobre o trabalho dos artistas, pode acompanhar os perfis no Instagram: @andersonmartinscantor e @miltongleite.