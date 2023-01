Caldense não comenta sobre suspensão do Campeonato Mineiro pelo STJD

Poços de Caldas, MG – O Mantiqueira conversou com Luís Fernando Soares, vice-presidente da Caldense, sobre a polêmica que envolve o Campeonato Mineiro de 2023. Faltando uma semana para o início da competição o Betim entrou na justiça e conseguiu junto ao STJD a suspensão do campeonato. Luís Fernando disse que não dá para o clube comentar nada a respeito neste momento e espera um desenvolvimento positivo nos próximos dias. “Fomos pegos de surpresa com tudo que está acontecendo, mas fica complicado comentar alguma coisa neste momento a respeito de tudo isto”, disse Luis Fernando. Para ele um atraso no início do campeonato seria prejudicial a todos os clubes.

O Betim vem acionando a Justiça para denunciar supostas irregularidades praticadas pelo Ipatinga no registro de atletas para a disputa da última edição do Módulo II do Campeonato Mineiro.

O clube alega que o Ipatinga teria falsificado as assinaturas das carteiras de trabalho de todos os jogadores que disputaram o Módulo II do ano passado, principalmente os que foram relacionados para a partida contra o Boa Esporte, pela 10ª rodada.

O Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais (TJD-MG) está em recesso até 22 de janeiro. No entanto, uma sessão extraordinária ocorrerá, de forma virtual, no dia 19, para definição do caso.

Preparação

O Mantiqueira conversou com Serginho Maracanã sobre a preparação da Caldense para o Campeonato Mineiro. Ele destacou que a preparação foi muito bem feita e que o time está pronto para entrar em campo. “Estamos ansiosos e com muita vontade de estrear logo no campeonato. Temos um time muito certinho, muito bem arrumado e com determinação de fazer um grande campeonato”, destacou. Sobre os jogos-treino Maracanã disse que gostou do que viu e que é preciso destacar que em partidas preparatórias são feitas muitas mudanças e por isto o resultado final não pode ser levado muito em conta. Sobre o estádio Ronaldão Maracanã disse que tem certeza que a prefeitura vai entregar o local em condições ideais de jogo.