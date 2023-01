Centro de Referência em Cuidado Transespecíficos completa 01 ano de funcionamento em Poços

Poços de Caldas, MG- No mês em que que se comemora a visibilidade trans, o Centro de Referência em Cuidado Transespecíficos (Ambulatório Trans) – Translação completa 01 ano de funcionamento em Poços de Caldas.

O Ambulatório Trans começou suas atividades no mês de fevereiro do ano passado e tem uma equipe multidisciplinar composta por psicólogo, assistente social, médico, educador físico, enfermeiro e nutricionista.

A implantação do ambulatório no município é um grande avanço no que diz respeito ao atendimento de pessoas transespecíficas. Uma vez que o tratamento adequado, reflete diretamente na qualidade de vida deste público.

O Médico de Família e Comunidade, Dr. Euclides Colaço, avaliou o primeiro ano de funcionamento ambulatório. “Esse ano lidamos com muitos desafios,com muitos casos que não tínhamos plena habilidade. Tivemos que lidar também, com a perda do psicólogo Celso Patelli, que ajudou na implantação desse atendimento na cidade. Depois conseguimos nos estruturar de uma maneira que possibilitou dar acesso ao atendimento adequado para essas pessoas. Atualmente, contamos com cerca de 90 pessoas atendidas no ambulatório, que tem acesso à saúde, pois muito mais do que a terapia hormonal, visamos atender os pacientes em situação de vulnerabilidade.”

Durante o ano, foi iniciado o trabalho de matriciamento nas unidades de saúde, envolvendo toda a equipe para abordar a POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE INTEGRAL DE LÉSBICAS, GAYS, BISSEXUAIS, TRAVESTIS E TRANSEXUAIS (PNSILGBTT) que existe no Brasil. Onde foram reforçados os cuidados na saúde que os indivíduos devem ter acesso, como explica Dr. Euclides Colaço. “Percebemos que o preconceito existe, mas vemos uma questão grande de desconhecimento em muitos profissionais. Os profissionais avaliaram como positivo oferecermos esse serviço no Sistema Único de Saúde, para que possamos ajudar e apoiar as equipes no atendimento adequado à essa população.”

O psicólogo do ambulatório, Bruno Marcelo Ribeiro Mariano comemorou o primeiro ano de funcionamento “Ocupados com todas as demandas e desafios que o primeiro ano nos apresentou, digo com tranquilidade que o amor e o prazer pelo que estamos fazendo são as forças motrizes para fazer valer uma política pública tão importante para o atendimento em saúde integral e equitativa às pessoas transexuais. Comemoro o primeiro ano de trabalho do ambulatório parabenizando e agradecendo a ocupação dos trabalhadores e do município com as políticas públicas em saúde, especialmente as que fazem valer o nosso dispositivo, e relembrando que todas, todos e todes as pessoas que atendemos e acompanhamos existem e são importantes!”

Outro ponto positivo do ambulatório ao longo do ano foi o acolhimento dos familiares, onde foram realizadas rodas de conversa entre os usuários para trocas de experiências e também entre os familiares.

Foi fortalecida também a parceria entre o ambulatório e os alunos de medicina da Puc Minas Poços de Caldas, onde os alunos puderam atender no local, impactando de forma positiva e agregando conhecimento na formação dos alunos.

ATENDIMENTOS

Durante todo o ano, foram realizadas 458 consultas, sendo 45 consultas com enfermeiros, 302 atendimentos psicológicos, 65 atendimentos de serviço social e 46 atendimentos de nutrição.

Também foram realizadas 26 reuniões com as famílias, 46 reuniões para capacitações e matriciamento e 480 aconselhamentos de pacientes, familiares e parceiros.

SERVIÇO

O serviço funciona de segunda a sexta, das 11h às 17h, na Rua Araguaia, nº 259 – Jardim dos Estados.

O atendimento é de portas abertas ou através de encaminhamento feito pela Unidade Básica de Saúde.

Caso você precise de atendimento ou queira tirar alguma dúvida pode enviar uma mensagem pelo whats app: (35) 99273-0018 ou ligar no telefone 3722 – 6723.