Homem é preso dirigindo embriagado na MGC 267, Km 494

Bandeira do Sul, MG – Durante Operação pela rodovia MGC 267, na altura do km 494, municipio de Bandeira do Sul, foi abordado o veículo GM/Astra, prata. Os policiais da PM Rodoviária perceberam sinais de embriaguez alcoólica em seu condutor, F.J.F., de 35 anos e o mesmo foi submetido ao teste de alcoolemia, tendo como resultado o valor de 0,53 mg/L do ar expelido pelos seus pulmões, o que deu causa à sua prisão em flagrante e autuação da prisão pelo delegado plantonista, em Poços de Caldas. O veículo foi liberado para condutor habilitado e autos de infração lavrados.