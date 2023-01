Menor é apreendido com moto com emplacamento e chassi adulterados

Poços de Caldas, MG – Durante operação realizada na rodovia LMG 877, km 01, Poços de Caldas, a Polícia Militar Rodoviária abordou a motocicleta Honda CG 125 Titan, verde, placa JVZ3A58, conduzida pelo menor J.G.V.M, 16 anos. Foi realizado consulta no sistema ISP/MG e INFOSEG, sendo constatado que o emplacamento é de uma motoneta Swndow Web 100, do Estado do Maranhão, além de estar com o chassi picotado. O menor infrator relatou que comprou a moto no Facebook já emplacada há 04 meses pelo valor de R$ 2.500,00, de um desconhecido.

Face ao exposto, o veículo foi apreendido e dada voz de apreensão em flagrante delito ao menor infrator pelo ato infracional de adulteração de sinal identificador de veículo, sendo este apresentado na delegacia de polícia de Poços de Caldas, juntamente com sua representante legal.