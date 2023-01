Moto adulterada é apreendida na MGC 267

Bandeira do Sul, MG – Durante patrulhamento pela rodovia MGC 267, na altura do km 494, município de Bandeira do Sul, a PM Rodoviária abordou H.R.O, 19 anos e, com ele, a motocicleta Honda CG 125, cor vermelha,. O veículo estava com placa de uma motocicleta Yamaha YBR, roxa, além de estar com o chassi adulterado/picotado.

O autor relatou que comprou a moto há dois dias pelo valor de R$ 800,00, de um indivíduo morador de Bandeira do Sul.

Em face ao exposto, o veículo foi apreendido e dada voz de prisão em flagrante delito ao autor pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo, sendo este apresentado na delegacia de polícia de Poços de Caldas/MG.