MST inaugura loja de orgânicos em Juiz de Fora

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) inaugurou uma loja voltada para a venda de produtos orgânicos da reforma agrária popular. O evento de inauguração do espaço aconteceu no Centro de Juiz de Fora, ao lado da Praça da Estação. A loja faz parte da rede Armazém do Campo, que é conhecida por ser um espaço de comercialização dos produtos cultivados nos acampamentos e assentamentos do MST em Minas Gerais, com parceiros e cooperativas espalhadas pelo país. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Aumentam doações de órgãos no Triângulo

O Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro registrou aumento de 21% nas doações de órgãos e tecidos para transplantes em 2022, com relação ao ano anterior. O dado faz parte da estatística divulgada pela Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante, no dia 5 de janeiro. De janeiro a dezembro, dentre os 1.091 possíveis doadores com morte encefálica confirmada identificados pela Comissão, foram realizadas 83 entrevistas com familiares, o que resultou em 34 doações autorizadas (47% delas permitindo a captação múltipla de órgãos). (Jornal de Uberaba)

Ouro Pteto decreta Estado de Emergência

A Prefeitura de Ouro Preto declarou que a cidade patrimônio encontra-se em situação de emergência. O município também está incluído no decreto estadual de Situação de Emergência em 136 municípios atingidos pelas chuvas. Desde o início do ano, o município vem sofrendo com um elevado índice pluviométrico em razão das fortes e constantes chuvas. Somente nos dias 07 e 08 de janeiro, a Defesa Civil atendeu mais de 300 ocorrências. A medida possibilita que Ouro Preto possa receber recursos federais para conter os estragos ocasionados. (O Liberal – Ouro Preto)

Governo solicita planos de segurança

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra) solicitou às concessionárias Eco135 e AB Nascentes, responsáveis pelas rodovias BR-135 e MG-050, respectivamente, um plano de ação e contingência para o período de chuvas. O objetivo é garantir que as empresas, diante da ocorrência de chuvas fortes, tenham estratégias de prevenção e mitigação dos riscos e impactos aos usuários das duas rodovias. Diante da demanda colocada pela Seinfra, as duas concessionárias apresentaram o planejamento para que a segurança esteja em primeiro plano durante o período chuvoso. (Folha de Sabará – Sabará)

Estragos da chuva cancelam carnaval

O prefeito de São Domingos do Prata, Fernando Rolla, anunciou que o carnaval na cidade está cancelado devido aos estragos causados pela chuva deste mês. O comunicado foi feito por meio de um vídeo divulgado nas mídias sociais. O carnaval em São Domingos do Prata é um dos mais tradicionais da região, sendo realizado há décadas. “Sabemos que o carnaval movimenta a economia do nosso município e da importância disso para São Domingos do Prata, mas temos que pensar em reconstruir a cidade no momento”, afirmou. (Diário do Aço – Ipatinga)

Nova diretoria Ambasp toma posse

Na semana que passou aconteceu em Varginha a solenidade de posse da nova diretoria e conselho fiscal da Associação dos Municípios da Microregião do Baixo Sapucaí) e do Consórcio Público Multifinalitário do Baixo Sapucaí pelos anos de 2023 a 2024. O prefeito de Ilicínea, Nirlei Cristiani, assumiu a presidência. Estavam presentes prefeitos dos municípios associados e consorciados e autoridades locais. (Jornal Panorama – São Lourenço)

