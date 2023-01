Qualidade da água dos mananciais de Poços de Caldas tem aprovação mensurada pelo IQA

Poços de Caldas, MG – Utilizando os parâmetros do IQA, o laboratório do DMAE efetuou a análise dos mananciais (nascentes) de captação de água na cidade, quais sejam, Represa Saturnino de Brito, Ribeirão da Serra, Ribeirão Várzea de Caldas e Ribeirão do Cipó, responsáveis pelo abastecimento das três Estações de Tratamento de Água (ETA I, III e V), durante o período de janeiro a dezembro/2022.

Segundo os dados captados pelo DMAE, utilizando todos os parâmetros do IQA, registrados em um relatório composto por mais de 10 páginas, a água dos mananciais da cidade está em condições “apropriadas para o tratamento convencional, visando ao abastecimento público”.

Um dos principais compromissos do Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE) é garantir a qualidade da água que chega até aos consumidores, resultado de um acompanhamento e monitoramento realizado pelo laboratório da autarquia.

Em 1970, nos Estados Unidos, foi desenvolvido o Índice de Qualidade das Águas (IQA) visando avaliar a qualidade da água bruta para o abastecimento público, após tratamento, utilizando nove parâmetros, índice esse referendado no Brasil pela Agência Nacional de Águas- ANA.

Segundo o diretor do DMAE, Paulo César Silva, vale ressaltar que os resultados demonstram, ainda, o sucesso das ações do DMAE relacionados à proteção e preservação dos mananciais no município e a melhoria contínua das ações da autarquia referentes à qualidade da água oferecida à população.