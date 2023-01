Poços de Caldas, MG – Uma importante via de ligação entre a BR 267 com a Zona Sul e Distrito Industrial continua interditada devido as fortes chuvas que caíram a semana passada. O local tem grande circulação de veículos pesados que transportam minério e que estão tendo que dar uma volta grande e prejudicando ainda mais o tráfego na Rodovia do Contorno. Não tem ainda previsão de obras no local e nem quando a via será liberada.

Fotos: Fábio Terra