Com poucas opções, motoristas seguem se arriscando na BR 459

Poços de Caldas, MG – O principal trecho de ligação entre duas maiores cidades do Sul de Minas, Poços de Caldas e Pouso Alegre, o km 68 da BR 459 vem sendo motivo de muita preocupação para motoristas que passam pelo local. A cada dia novos vídeos mostram que as rachaduras que cortam a via aumentam assustadoramente. O local segue liberado, apesar da PRF e a Defesa Civil pedirem para que motoristas de grandes veículos busquem uma alternativa e evitem aquela via.

O trecho é próximo a cidade de Senador José Bento e estava interditado até a semana passada. O DER aumentou a sinalização no local e pede cautela a todos que passam pelo trecho. Tudo vem sendo acompanhado pelos órgãos que alertam que a situação é de risco. A BR 459 também liga a região ao Vale do Paraíba e leva ao litoral paulista, sendo bastante utilizada por moradores de Poços de Caldas que buscam estes destinos.

x’

x’