Concurso Banho à Fantasia abre inscrições

Poços de Caldas, MG – O tradicional Banho à Fantasia está voltando este ano. O concurso que leva foliões fantasiados a pular na piscina vai acontecer no Domingo de Carnaval (19/2), às 15h, no Complexo Country Club.

Esta vai ser a 40ª edição do evento, após dois anos de interrupção por conta da pandemia. Historicamente, as atrações são os próprios participantes, vestidos com fantasias feitas de papel crepom, jornal, papel d´água e outros derivados. Há ainda o mergulho na piscina, que é obrigatório. Ao longo dos anos, os temas das fantasias têm sido os mais diversos, como figuras da cultura popular e personalidades.

As categorias (no masculino e feminino) são infantil, infantil conjunto (quatro a dez participantes), adulto e adulto conjunto (quatro a dez integrantes). Na infantil, a faixa etária é de até 13 anos. A partir de 14 anos, vai para a categoria adulto.

A inscrição é gratuita e deve ser realizada das 12h às 17h, na Secretaria Municipal de Turismo (Mogiana/Fepasa) até o dia o dia 3 de fevereiro. É necessário levar cópia do RG e CPF, e também a mídia (CD ou Pen Drive) com a faixa da música que vai ser usada na apresentação. Para os participantes com menos de 18 anos, é obrigatória a apresentação de Certidão de Nascimento ou RG e autorização dos pais ou responsável, que devem ainda acompanhar os menores no dia do concurso.

Desfile

Cada participante ou grupo tem três minutos para se apresentar aos julgadores. Os concorrentes devem saltar na piscina após a apresentação individual de todos os inscritos na categoria. A comissão julgadora avalia beleza, originalidade, confecção e evolução.

Premiação

São premiados em dinheiro os três concorrentes que receberem a maior pontuação individual, dentro de cada categoria. Os concorrentes até a quinta colocação recebem troféus.

Adulto (feminino, masculino e conjunto)

1º lugar: R$ 700

2º lugar: R$ 600

3º lugar: R$ 500

Infantil (feminino, masculino e conjunto)

1º lugar: R$ 600

2º lugar: R$ 500

3º lugar: R$ 400

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3697-2300.