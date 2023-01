Decoração de Natal começa a ser retirada

Poços de Caldas, MG – A decoração natalina começou a ser retirada nesta segunda-feira (16), após ter encantado crianças e adultos, moradores e turistas por mais de 60 dias.

Quem passou por Poços de Caldas teve motivos de sobra para tirar foto nos pontos que estavam decorados. A decoração contou com mais de 1 milhão e 800 mil micro lâmpadas de LED, distribuídas na área central e em outras regiões da cidade.

Os adornos em mangueiras de LED e tubos Snowfall, formando estribos, gotas, cascatas e cortinas iluminadas. Foram vários pontos como Parque José Affonso Junqueira, Praça Pedro Sanches, Complexo da Urca, Museu Histórico e Geográfico, Estação Fepasa e Praça dos Macacos, juntamente às principais ruas da cidade como a charmosa rua São Paulo que sempre atrai olhares e a rua Assis Figueredo.

Nas novidades de 2022 outros pontos chamaram atenção como a Praça da Vila Cruz, Pórtico, Zona Sul, inovações no parque José Affonso Junqueira, com arcos ao lado do Palace Casino, o corredor de luzes, e umas das principais ruas a Assis Figueiredo.

Milhares de pessoas acompanharam a abertura do Natal que ocorreu junto as celebrações do aniversário de Poços de Caldas de 150 anos, ao som de canções natalinas, executadas pela Orquestra Românticos de Poços. O Papai Noel chegou de charrete elétrica à Praça Pedro Sanches, abrindo a programação do “Natal Poços de Luz”.

A retirada é feita por uma empresa especializada. “Uma prestadora de serviço é responsável pela retirada, entrega e armazenamento de todo o material”, informa o secretário de Turismo, Ricardo Oliveira.

Poços de Caldas integrou a primeira edição do projeto Natal da Mineiridade, do governo estadual, que buscou promover todos os destinos mineiros com programações natalinas em 2022. O município é um dos que mais investiram na decoração e programação de Natal e foi um sucesso total.