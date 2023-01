Nova UBS Vilas Unidas iniciou os atendimentos nesta segunda

Poços de Caldas, MG – Foi com muita alegria que a equipe do PSF São Jorge iniciou os atendimentos na nova UBS Vilas Unidas, no cruzamento da Av. Gentil messias-Kitatel com Av. Champagnat .

A unidade abrigará 03 equipes de profissionais e atenderá 11 bairros da região da Zona Oeste.

O novo local conta com recepção, consultórios médicos, consultórios odontológicos, consultórios para atendimento ginecológico, sala de vacinas, sala de coleta, sala de inalação, sala para curativo, escovódromo, banheiro, sala de reuniões, sala para dos Agentes Comunitários de Saúde e Depósito de material de limpeza (DML).

A coordenadora da Atenção Básica, Camila Bacelar comemora o início dos trabalhos na nova unidade. “Estamos muito felizes em iniciar os atendimentos na nova unidade, com equipamentos modernos que vão proporcionar qualidade de trabalho aos servidores e também mais acolhimento aos usuários da unidade.”

A UBS Vilas Unidas, foi construída com recursos da PUC Minas, a partir da parceria entre a Universidade e a prefeitura, através de contrapartida firmada desde a abertura do Curso de Medicina do Campus, no fim de 2017. Foram investidos cerca de R$ 2,3 milhões.

Na tarde desta segunda-feira (17), a secretária de Saúde Rosilene Faria, a coordenadora da Atenção Básica Camila Bacellar e a Apoiadora da UBS Miriam Cioffi estiveram na unidade para uma reunião com a equipe.

Durante a visita a secretária de Saúde, Rosilene Faria desejou boas vindas aos servidores na nova unidade. “A equipe está nesta unidade nova construída através da contrapartida com a PUC. Uma unidade moderna, onde iremos prezar pelo acolhimento e escuta qualificada para prestar o devido atendimento a cada paciente”

A UBS funcionará das 07h às 17h e o telefone de contato da unidade é o (35) 3697-2142 e (35) 3697-250.