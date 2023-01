Polícia tira mais um traficante de circulação

Poços de Caldas, MG – Durante a operação Batida Policial os militares visualizaram um indivíduo em atitude suspeita, sendo dado ordem de parada a fim de realizar busca pessoal, entretanto, o autor evadiu da equipe, sendo alcançado e contido. O rapaz de 20 anos quando estava em fuga a pé pela Rua Uruguai se desvencilhou de uma caixinha de cigarro. Ele também teria engolido algo. Durante busca pessoal foi encontrado no bolso do autor a quantia de R$ 214,00 ( duzentos e quatorze reais) em cédulas trocadas o que sugeria comercialização de entorpecentes. Os militares ao retornarem ao local que o autor dispensou a caixinha de cigarro foi localizado 12 pedras de substância análoga ao crack.

Diante dos fatos, o autor foi preso em flagrante delito, encaminhado até o hospital e posteriormente conduzido a delegacia para procedimentos cabíveis juntamente com a droga apreendida.