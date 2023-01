Publicada listagem de pessoas aptas a participarem do sorteio de lotes da V. Matilde, S. Sebastião II e Jd. Esperança III

Poços de Caldas, MG – A Secretaria Municipal de Promoção Social publicou, no Diário Oficial do Município desta segunda-feira (16), a listagem das pessoas aptas a participarem do sorteio de 17 lotes remanescentes dos loteamentos Vila Matilde, São Sebastião II e Jardim Esperança III, considerando a Manifestação de Interesse do Edital de Chamada Pública n.º 11/2022-SMPS/DPDH e a análise da documentação e informações prestadas pelos interessados.

O prazo para apresentação de recursos tem início nesta terça-feira e segue até segunda, 23/01.

Questionamentos e denúncias podem ser feitas pelo Sistema de Ouvidoria Digital da Prefeitura, o E-ouve (http://pocosdecaldas.eouve.com.br) ou diretamente no Departamento de Projetos e Desenvolvimento Habitacional pelo telefone 3697-2278.

Os recursos serão analisados e a publicação final dos participantes saí no dia 26 de janeiro, no Diário Oficial do Município. Já o sorteio está agendado para o 01/02, que será divulgado amplamente.

Serão disponibilizados 17 lotes de terrenos remanescentes nos loteamentos populares Vila Matilde, São Sebastião II e Jardim Esperança III, com reserva de 5% por cento para atendimento ao grupo de idosos e 5% para grupo de pessoas com deficiência.

A Portaria n.º 011/2022-SMPS, que contém a listagem completa das pessoas aptas a participarem do sorteio, foi publicada no Diário Oficial do Município desta segunda-feira (16).

Confira o link:

http://186.193.159.253:8081/GRP/servlets/portalcidadao/cadastrosgerais/downloadArquivoDigital?8Ep3ZdhffZGIv7=tM8A5S2Zl5tCyl4fnhOXKEpCvXhjUjf4Z6UXwUtpXdwS9OS36f6y5hUj18wMyrMw4w5EfbtUI07tKhA258jt6IbvXE6I2UyZy99SZlXy&id=457669&3IfvX3h3hUdK41n13v8G92SO1nGjGAAylG49bpI0v3pntZUj6UM9GrC52GGAI2vr9dhZ7dbE0vwX3U9Q1ACrICyK57Xpt