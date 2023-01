Traficante consegue fugir da polícia no bairro São José

Poços de Caldas|, MG – Na noite do último dia 16 a Polícia Militar realizou mais uma operação de combate ao tráfico de drogas no bairro São José.

Após denúncia que estaria ocorrendo um acerto do tráfico de drogas, sendo feito por autor já conhecido no meio policial, o mesmo ao avistar a guarnição policial se evadiu . Ao realizar uma verificação no local que o autor se encontrava, os militares localizaram 25 pedras de crack e R$ 1.415,00 (Mil, quatrocentos e quinze reais) em dinheiro. Foi realizada intensa varredura pelo beco e escadão contudo o autor não foi localizado.