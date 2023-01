Bombeiros controlam princípio de incêndio no Complexo Santa Cruz

Poços de Caldas, MG – Na tarde desta terça feira (17), os militares do Corpo de Bombeiros da 1ª Cia Ind, foram acionados para realizar o controle de um princípio de incêndio no antigo Complexo Santa Cruz. A edificação que está abandonada, estava com um de seus cômodos tomado por chamas, a princípio oriundas da queima de madeiras e outros materiais.

Segundo informações, havia moradores de rua ocupando o cômodo sinistrado. O combate às chamas foi executado com dificuldade, pois a área atingida ficava em um local de difícil acesso. Não houve feridos.

O cômodo atingido pelas chamas sofreu danos estruturais, tornando local de risco. A defesa civil foi acionada e após o encerramento da ocorrência, a edificação ficou aos cuidados da guarda municipal.